Техническое обслуживание мотоблоков

В данной статье речь пойдет о техническом обслуживании российских мотоблоков «Фаворит» и китайских– «Заря SH2»¸ «Зубр GN2», «Парма 168.3», «Самсон 65S2RF», «Wiema WM 1050», «FORESTER M 1050». Как мы писали в предыдущей статье («Мотоблок «Заря SH2» в работе»), вышеперечисленные китайские мотоблоки – копии российского «Фаворита», поэтому техническое обслуживание (далее по тексту – ТО) у них практически ничем не отличается.

Для проведения ТО и Фото репортажа был отобран мотоблок FORESTER M 1050. Этот машина была выбрана неслучайно, т.к. мы уже его испытывали в работе и он оставил о себе хорошее впечатление.



При проведении ТО мотоблока FORESTER M 1050 особое внимание было уделено:

• редуктору фрезы;

• редуктору двигателя;

• двигателю.



ТО двигателя

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик и безопасной работы, двигателя необходимо регулярно выполнять его ТО. При выполнении ТО, следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации двигателя.

На мотоблоке FORESTER M 1050 установлен 4-х тактный двигатель, мощностью 6,5 л.с.. Первая замена масла в двигателе проводится после 5 часов работы (обкатки). Обкатку двигателя необходимо выполнять в режиме работы под нагрузкой, т.е. 20-30 мин. мотоблок работает (к примеру – фрезерует землю), 10-15 мин. остывает. Не проводите обкатку на холостых оборотах.

В зависимости от температурных режимов, при которых будет использоваться мотоблок с 4-х тактным двигателем воздушного охлаждения, можно подобрать необходимое масло по следующей классификации SAE:







Для заправки мотоблока маслом, надо открутить крышку заливной горловины.





Фото 1



При помощи лейки или другого приспособления для заправки, залейте 600 гр. (приблизительно) масла в картер двигателя. Необходимый уровень масла – уровень последнего витка резьбы заливной горловины. Заливная горловина расположена под углом, это удобно тем, что при заправке масла в картер Вы ни когда не зальете его больше, чем надо. Даже если Вы перелили масло, остаток просто вытечет.





Фото 2

После первых 5 часов работы необходимо произвести замену масла в двигателе. Сливайте масло, пока двигатель еще теплый и не остыл. Для того, чтобы слить масло из картера двигателя, необходимо открутить винт маслосливного отверстия и наклонить мотоблок вперед.





Фото 3



Первая замена масла в картере двигателя проводится после первых 5 часов работы (обкатка), последующие замены после 25-50 часов работы. Если мотоблок используется ежедневно и в течение всего рабочего дня, замену масла необходимо проводить после 25 часов работы. Если мотоблоком пользуются не постоянно, а по необходимости, замену масла можно проводить после 50 часов работы. Даже если не получиться наработать 50 часов, замену масла необходимо произвести перед началом весенних работ.



Обслуживание воздушного фильтра

Воздушный фильтр является одним из самых важных элементов двигателя. Загрязненный воздушный фильтр затрудняет запуск двигателя, приводит к потере мощности, увеличивает потребление топлива и, как следствие, может стать причиной поломки. Независимо от производителя и марки двигателя, регулярное обслуживание воздушного фильтра увеличивает срок службы мотоблока.

На мотоблоке FORESTER M 1050 установлен двигатель с воздушным фильтром из губчатого полиуретана (поролона) в масляной ванне. Воздушные фильтры из полиуретана, как правило, устанавливаются на двигателях мотоблоков и мотокультиваторов. Они отлично задерживают частички пыли и песка поднимаемые в воздух фрезами или дополнительным оборудованием (плуги, окучники, картофелекопалки и т.д.) агрегатируемым с мотоблоком. Такие фильтры легко очищаются, они долговечны и недорого стоят (Рис.10).





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Перед началом работы залейте масло в масляную ванночку. Для этого можете использовать масло, которое заливаете в картер двигателя. Налейте его до уровня указанного на масляной ванночке. После этого установите фильтр и закройте его крышкой (Рис.11-12)







Фото 5

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В инструкции по эксплуатации двигателя указано, что ТО (очистка) фильтрующего элемента (фильтра) должно быть выполнено после 50 часов работы. Это не означает, что его нельзя делать раньше указанного срока. Если работы проводятся в запыленной местности, ТО фильтра выполняйте чаще, не забывая при этом менять масло в масляной ванночке.

ТО редуктора фрезы.

Перед началом эксплуатации мотоблока необходимо проверить наличие масла в редукторе.

На российском заводе им. Дегтярева, каждый сходящий с конвейера мотоблок заправляется маслом (редуктор фрезы, редуктор двигателя, двигатель) и тестируется на стенде. В случае с китайскими мотоблоками все по-другому. Как правило, в редукторе фрезы находится 100 – 150 мл. масла, при необходимых 1100 мл. (по инструкции), а о проверке на стенде и говорить не будем, ну уж очень сомнителен этот факт. В любом случае, перед первым запуском проверяйте уровень масла в редукторе фрезы и, при необходимости, долейте до нужного уровня.

Стоит отметить, что у мотоблока FORESTER M 1050, впрочем как и у российского оригинала, отсутствует проверочное отверстие на редукторе фрезы. Поэтому, для определения количества масла в редукторе фрезы, его необходимо слить и измерить с помощью любой мерной ёмкости, которая изначально с мотоблоком не поставляется.

Рекомендуемый тип масла для редуктора фрезы – ТАД-17И, ТАП-15В, МС-20.



Замена масла.

В инструкции по эксплуатации мотоблока указано, что первая замена масла в редукторе фрезы проводится после 25 часов работы, последующие замены после 250 часов работы. По большому счету, для обкатки редуктора фрезы хватит и 5 часов работы. За это время шестерни успеют притереться, а окалина и технологические остатки отойдут от деталей редуктора фрезы.

Для того, чтобы слить масло из редуктора фрезы мотоблока FORESTER M 1050 необходимо открутить винт маслосливного отверстия. Для полного слива масла понадобится 5-10 минут. Если хотите сэкономить время, слейте масло сразу после работы, пока оно горячее и лучше сливается из редуктора фрезы.





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Для заправки редуктора фрезы маслом, необходимо открутить винт маслоналивного отверстия, расположенный в верхней части мотоблока, со стороны бензобака.





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Заправка маслом – довольно утомительный процесс, т.к. сложно подступиться к маслоналивному отверстию. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и вышли из этой ситуации с помощью покупки в аптеке шприца большой кубатуры и пластиковой трубки.





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Как правило, для заправки редуктора фрезы мы, используем трансмиссионное масло ТАД-17. Заливаем его не более 1000 мл., этого достаточно для нормальной работы мотоблока. В инструкции по эксплуатации мотоблока указано количество 1100 мл., но, исходя из нашего опыта, можем заверить, что при таком количестве залитого масла могут быть выдавлены сальники на выходном валу. Эта проблема характерна не только для мотоблоков «Фаворит», но и машин под маркой «Салюта».







ТО редуктора двигателя

Редуктор двигателя «Фаворита» и «Зари», в отличие от «Салюта», который его не имеет, установлен на валу двигателя. Он предназначен для снижения ударной нагрузки на приводной ремень мотоблока. Ударная нагрузка возникает во время запуска, переключения передач, наезда на препятствие. Благодаря редуктору двигателя, ремень на мотоблоке FORESTER M 1050 практически не изнашивается и очень редко выходит из строя.



Проверка уровня масла и его замена.

Для проверки уровня масла в редукторе двигателя, надо открутить винт проверочного отверстия. Если масло начнет вытекать, значит его там достаточно и доливать его не надо. Если из проверочного отверстия масло не вытекает, значит его необходимо долить.

В редуктор двигателя рекомендуется заливать такие же трансмиссионные масла, как и в редуктор фрезы – ТАД-17И, ТАП-15В, МС-20.





Фото 10



Как и в случае с редуктором фрезы, первую замену масла можно проводить после первых 5 часов работы, а не после 25 часов, как написано в Инструкции.

Для слива масла открутите винт маслосливного отверстия и дождитесь полного опорожнения редуктора двигателя.







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Заправка маслом производится через маслоналивное отверстие. Откручиваем винт, расположенный сверху и заливаем 50 мл. масла в маслоналивное отверстие.







Фото 12

Замену масла в редукторе двигателя проводите через каждые 50 часов.



В этой статье мы описали основные операции по техническому обслуживанию. Конечно, не стоит забывать о том, что на мотоблоке есть и другие важные элементы, которым следует уделять время для чистки и ухода за ними. По окончании работы, мотоблок необходимо вымыть от грязи, песка и насухо вытереть, чтобы не появилась ржавчина. Проверить затяжку всех резьбовых соединений, состояние приводного клиноременного ремня и, при необходимости, очистить от нагара свечу зажигания.



И в заключение, если Вы хотите, чтобы техника прослужила как можно дольше, придерживайтесь, пожалуйста, рекомендаций, указанных в инструкции по эксплуатации и нашим советам.



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январь, 2012 год.

